У «дома-сказки» в Сестрорецке появилась защитная крыша

У &#171;дома-сказки&#187; в Сестрорецке появилась защитная крыша
ООО «Реставрационно-строительная фирма «Водолей +» заключила контракт с властями Петербурга на сумму 6,1 млн рублей на выполнение первоочередных противоаварийных и консервационных работ. Фото: КГИОП

Деревянную дачу Важевской в Курортном районе Санкт-Петербурга обнесли уникальным защитным сооружением, которое позволит законсервировать деревянные элементы постройки и сохранить их до реставрации.

Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в КГИОП. Облегченный металлический каркас с возможностью разборки впервые применяется в Курортном районе для защиты исторических зданий, объяснили в ведомстве. Теперь постройку можно безопасно законсервировать до проведения реставрационных работ.

Отметим, что «дом-сказка» по улице Андреева, 12, в Сестрорецке с 1906 сдавался в аренду Евгении Федоровне Важевской, супруге действительного статского советника. Предположительно, семья обитала в этом доме до революции, поскольку в последний раз они внесли плату за аренду в мае 1917 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП в судебном порядке добивается реставрации здания завода «Людвиг Нобель».

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У «дома-сказки» в Сестрорецке появилась защитная крыша