«Газпром» передал больницам Петербурга 200 тысяч защитных костюмов

«Газпром» передал властям Северной столицы 200 тысяч защитных медицинских костюмов. Правительство, в свою очередь, отправит помощь в больницы и госпитали города.
Об этом в воскресенья, 3 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации. Отмечается, что все костюмы соответствуют необходимым санитарным нормам для использования в инфекционных медицинских учреждениях. защитные средства получат 30 больниц и госпиталей Петербурга.
Губернатор города на Неве, Александр Беглов выразил благодарность компании. Он отметил, что даже власти вынуждены преодолевать множество сложностей, чтобы обеспечить сферу здравоохранения необходимым, а бизнесу, хотя и при наличии финансов, в текущей ситуации тем более было крайне нелегко закупить оборудование и СИЗ.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госпиталь, который оборудовали в «Ленэкспо», сможет принять до 2,5 тысяч пациентов.