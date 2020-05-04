«Газпром» передал больницам Петербурга 200 тысяч защитных костюмов

Костюмы закуплены в Китае и полностью соответствуют всем требованиям для работы в инфекционных клиниках, в том числе при оказании помощи пациентам с COVID-19. Фото: www.gov.spb.ru

Костюмы закуплены в Китае и полностью соответствуют всем требованиям для работы в инфекционных клиниках, в том числе при оказании помощи пациентам с COVID-19. Фото: www.gov.spb.ru

«Газпром» передал властям Северной столицы 200 тысяч защитных медицинских костюмов. Правительство, в свою очередь, отправит помощь в больницы и госпитали города.

Об этом в воскресенья, 3 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации. Отмечается, что все костюмы соответствуют необходимым санитарным нормам для использования в инфекционных медицинских учреждениях. защитные средства получат 30 больниц и госпиталей Петербурга.

Губернатор города на Неве, Александр Беглов выразил благодарность компании. Он отметил, что даже власти вынуждены преодолевать множество сложностей, чтобы обеспечить сферу здравоохранения необходимым, а бизнесу, хотя и при наличии финансов, в текущей ситуации тем более было крайне нелегко закупить оборудование и СИЗ.