Появились фото с места смертельного ДТП на дороге Марьино-Ольгино-Санино

В Ленобласти на дороге Марьино-Ольгино-Санино произошло смертельное ДТП с участием двух легковых авто. В Сети появились кадры с места аварии.

Дорожный инцидент случился сегодня днем, 4 мая, в деревне Санино. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, разъехаться не смогли машины марок ВАЗ и Dodge. В результате аварии погибла пассажирка отечественного авто, девушка 1996 года рождения. Водителя легковушки госпитализировали с травмами.

На кадрах видно, что машины разбросало по разным сторонам дороги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти застрявшую скорую пришлось вытаскивать трактором. Медики торопились на вызов к пациентам, и машина оказалась на распашке в поле.