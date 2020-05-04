В Ленобласти застрявшую скорую пришлось вытаскивать трактором

В Ленобласти застрявшую скорую пришлось вытаскивать трактором
Почему "ГАЗель" заехала в поле, непонятно. Фото: https://vk.com/lugasluh

В деревне Заполье Лужского района Ленинградской области машина скорой помощи попала в трудное положение: «ГАЗель» застряла в поле.

Медики торопились на вызов к пациентам, и машина оказалась на распашке в поле. Колеса автомобиля завязли в земле и скорая, накренившись, потеряла всякую возможность выбраться. О случившемся, как и о спасении врачей, рассказали в группе «Подслушано в городе Луга», в понедельник, 4 мая.

Тогда на помощь медицинским работникам пришли местные жители. Они пригнали на поле трактор, которым удалось вызволить автомобиль из распаханной земли. К счастью, происшествие окончилось благополучно, врачи успели добраться до пациента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нетрезвый мужчина напал на работников скорой помощи.

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