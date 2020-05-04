Петербургские блогеры пожарили шашлыки в центре города, видео с вечеринки проверят полиция

В Северной столице стражи порядка проверяют размещенную в интернете видеозапись, на которой блогеры жарят шашлыки у метро.

Молодые люди решили не упускать теплые дни из-за режима самоизоляции и устроили вечеринку с шашлыками. Мангал они расположили прямо у скамейки на Сенной площади. Видео блогеры опубликовали на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по городу и Ленобласти, правоохранители изучают видеозапись, по данному факту проводится проверка.

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