У университета Бонч-Бруевича разворотило Hyundai, водитель остался жив

У университета Бонч-Бруевича разворотило Hyundai, водитель остался жив
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП с участием иномарки. Машина оказалась полностью разбита и даже лишилась крыши.

Дорожный инцидент случился в ночь на вторник, 5 апреля, напротив здания университета им. М. А. Бонч-Бруевича. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что легковушка не подлежит восстановлению, в ней деформировано все, а некоторые детали и вовсе отсутствуют.

По словам очевидцев, водитель иномарки остался жив, ему удалось отделаться лишь царапинами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово иномарка съехала в кювет. Свидетели происшествия рассказали, что водитель не справился с управлением, в результате чего съехал с проезжей части. Они также поделились кадрами машины.

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