В Парголово иномарка съехала в кювет

В поселке Парголово водитель за рулем легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет.

Все произошло в понедельник, 4 мая, недалеко от пересечения Выборгского шоссе и дороги в Каменку. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем серой иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет. Они также предположили, что причиной дорожно-транспортного происшествия стало превышение скорости.

На фотографиях видно, что рядом с машиной стоят молодые люди. Оперативных служб на месте пока не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трактор протаранил легковушку на пересечении Наставников и Ударников. Участники аварии заняли много места и мешали движению другого автотранспорта.