Трактор протаранил легковушку на пересечении Наставников и Ударников

В Петербурге на пересечении проспектов Наставников и Ударников произошло ДТП с участием трактора и легкового авто.

Дорожный инцидент случился сегодня вечером, 4 мая. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Столкновение произошло при неизвестных обстоятельствах. На перекресток прибыли сотрудники ДПС. Участники аварии заняли много места и мешают движению другого автотранспорта.

По данным «Яндекс.Карты», скорость движения на месте происшествия не превышает 25 км/ч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельном ДТП на дороге Марьино-Ольгино-Санино. В результате столкновения погибла пассажирка отечественного авто, водителя госпитализировали с травмами. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».