Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв заражение коронавирусом

Несовершеннолетняя девушка прилетела в Нижневартовск, зная, что у нее коронавирус. Теперь все пассажиры рейса и ряд сотрудников аэропорта находятся на изоляции.
Соответствующую информацию подтвердил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин. Он назвал такой инцидент проявлением халатного отношения к введенным ограничительным мерам.
Как сообщил ТАСС, на заседании оперштаба Перекокин подчеркнул, что данные будут переданы в УВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге закрыли на карантин одно из отделений детской горбольницы №1, вирус выявили у нескольких медицинских сотрудников. Несмотря на это, врачи и персонал работают в штатном режиме, домой их не отпускают.