Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв заражение коронавирусом

Все контактные по самолету, а также по аэропорту обследованы. Фото: pixabay

Все контактные по самолету, а также по аэропорту обследованы. Фото: pixabay

Несовершеннолетняя девушка прилетела в Нижневартовск, зная, что у нее коронавирус. Теперь все пассажиры рейса и ряд сотрудников аэропорта находятся на изоляции.

Соответствующую информацию подтвердил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин. Он назвал такой инцидент проявлением халатного отношения к введенным ограничительным мерам.

Как сообщил ТАСС, на заседании оперштаба Перекокин подчеркнул, что данные будут переданы в УВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге закрыли на карантин одно из отделений детской горбольницы №1, вирус выявили у нескольких медицинских сотрудников. Несмотря на это, врачи и персонал работают в штатном режиме, домой их не отпускают.