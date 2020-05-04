Отделение детской горбольницы №1 в Петербурге закрыли на карантин

Отделение детской горбольницы №1 в Петербурге закрыли на карантин
Медиков не отпускают домой. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Детская городская больница №1 приостановила прием пациентов из-за коронавирусной инфекции. Положительные результаты тестов на Covid-19 оказались у медиков.

Обо всем стало известно в понедельник, 4 апреля. Вирус выявили у нескольких медсотрудников.

Как сообщил 78.ru, отделение патологии новорожденных №2 закрыто на карантин, однако врачи и персонал работают в штатном режиме. Домой сотрудников не отпускают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Всемирной организации здравоохранения назвал одно из лучших средств в борьбе с Covid-19. Он подчеркнул, что это метод остается одним из лучших общественного здравоохранения и защиты от вируса COVID-19 и многих других болезней.

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