От коронавиурса в мире скончалось более 250 тысяч человек

От коронавиурса в мире скончалось более 250 тысяч человек
Коронавирус. Фото: pixabay

Число людей на всей планете, кто умер от коронавируса нового типа, достигло 250 134 человек.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, ведущего подсчеты с помощью информации федеральных и местных властей, наибольшее количество летальных исходов от нового вируса Covid-19 было зафиксировано в CША. Речь идет о практически 68,4 тыс. Затем следует Италия (29 тыс.), Испания (порядка 25,3 тыс.) и Великобритания (28,8 тыс.).

В общей сложности коронавирус нового типа был выявлен в мире у 3,5 млн человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку инфекции Covid -19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве умерли еще 52 пациента с коронавиурсной инфекцией. У них были сопутствующие заболевания, а также была подтверждена пневмония.

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