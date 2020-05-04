В Москве умерли еще 52 пациента с коронавиурсной инфекцией

У всех пациентов был положительный результат тестов на новую инфекцию COVID-19. Фото: pixabay

У всех пациентов был положительный результат тестов на новую инфекцию COVID-19. Фото: pixabay

В Москве коронавирусная инфекция унесла жизни еще 52 пациентов. У них были сопутствующие заболевания.

Обо всем стало известно в понедельник, четвертого мая. У всех пациентов был положительный результат тестов на новую инфекцию COVID-19, а также была подтверждена пневмония.

Как сообщили в столичном операштабе по борьбе с коронавирусом, всего в столице умерли от коронавируса 816 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российской столице от коронавиурса нового типа умер священнослужитель. Он был почетным настоятелем Крестовоздвиженского храма в Алтуфьеве и благочинным Троицкого округа Москвы.