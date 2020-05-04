Финляндия собралась открывать границы на следующей неделе

Правительство Финляндии приняло меры, которые ослабляют введенный из-за пандемии карантин.

Так, с 14 мая будут разрешены поездки за границу. С 1 июня вновь разрешат устраивать мероприятия до 50 человек. Несмотря на открытие границ, выездной туризм все же пока не рекомендуется.

Как сообщили РИА Новости, на следующей неделе будут сняты ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве.

Помимо этого, с 1 июня начнется постепенное открытие предприятий общественного питания, как и разрешение на проведение спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавиурса в мире скончалось более 250 тысяч человек. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, наибольшее количество летальных исходов от нового вируса Covid-19 было зафиксировано в CША.