Спасатели потушили крупный пожар в Коммунаре

Пожарные из Ленобласти и Петербурга потушили огонь на площади 1100 квадратных метров в городе Коммунар.

Все произошло в понедельник, 4 мая, на улице Антропшинская. Фотографиями пожара поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательную часть в 23:30. После к месту происшествия незамедлительно выехали огнеборцы.

Спасатели боролись с огнем почти полтора часа, к 00:52 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в квартире одного из домов в Петербурге. Возгорание произошло в здании на Алтайской улице.