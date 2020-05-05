Ленинградцам обещают 18 градусов во вторник

Ленинградцам обещают 18 градусов во вторник
День будет теплым. Фото: pixabay

В Ленинградской области во вторник, 5 мая, синоптики обещают по-настоящему весеннюю погоду — будет до +18 градусов. Однако ночью должно подморозить.

Согласно информации пресс-службы главного управления МЧС по Ленобласти, этой ночью на улице будет прохладно — температура воздуха за окном составит всего +2…+7 градусов, а местами похолодает до -1 градуса. Но уже днем погода разгуляется и воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Ночью и ранним утром есть вероятность тумана, день пройдет преимущественно без осадков. На востоке региона обещают небольшие дожди.

Днем может подуть сильный ветер — до трех-восьми метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо меняться в течение дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик пообещал россиянам аномально теплую неделю.

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