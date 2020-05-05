В Санкт-Петербурге скончался старший врач скорой помощи

Старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи (ГССМП) Петербурга Владимир Манькович скончался после продолжительной болезни.
Обо всем сообщается на портале Городской станции скорой помощи, медик проработал в службе скорой помощи более 30 лет. На протяжении долгих лет он был ответственным дежурным по Петербургу в системе здравоохранения. Манькович лично участвовал в поиске решения в экстренных ситуациях.
На портале также отметили, что руководство станции поручало самые сложные дежурства именно Владимиру Маньковичу. Его имя внесли в список медсотрудников, погибших во время пандемии COVID- 19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса умерла санитарка НИИ имени Вредена.