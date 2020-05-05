Во вторник индекс самоизоляции в Петербурге держится в «желтой» зоне

Утром в пятый день майских праздников петербуржцы соблюдают самоизоляцию на 3,6 балла — на улицы вышли много людей.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», показывающему уровень самоизоляции в российских городах, в 9.30 утра петербургский индекс составляет 3,6 балла. Сейчас город находится в «желтой» зоне.

Сегодня утром жители Петербурга начали выходить на улицу с шести утра — в это время индекс самоизоляции составлял 4,6 балла. Уже через час этот показатель снизился до 4,1 балла, а в восемь утра он был на уровне 3,7.

На текущий момент Петербург занимает второе место в рейтинге лучших городов-миллионников по самоизоляции — город наступает на пятки только Москве, которая самоизолируется на 3,7 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росгвардия следит за нарушителями самоизоляции благодаря беспилотникам.