Ссора двух братьев в центре Петербурга закончилась выстрелом в голову

Выстрел был произведен из травматического пистолета. Фото: pixabay.com

Выстрел был произведен из травматического пистолета. Фото: pixabay.com

В центре Петербурга задержали мужчину, который ранил своего старшего брата во время пьяной ссоры.

Как сообщили в городском главке МВД, ночью 4 мая в дежурную часть поступило сообщение об огнестрельном ранении в квартире на улице Верейского.

Наряд полиции установил на месте, что 54-летний пьяный петербуржец поссорился со своим братом и выстрелил ему в голову из травмата. Мужчину доставили в отдел для составления протокола о мелком хулиганстве.

Через несколько часов стало известно о госпитализации 58-летнего пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и внутримозговой гематомой правой лобной доли. Он находится в тяжелом состоянии.

После этого правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельца участка под Кингисеппом отвезли в отдел за пьяную стрельбу.