Внучка ограбила собственную бабушку на 1,1 млн рублей

В Петербурге задержали женщину, которая отобрала у своей пожилой бабушки крупную сумму денег.

Согласно информации петербургского главка МВД, около семи часов вечера накануне, 4 мая, в полицию с заявлением обратилась 75-летняя пенсионерка. Она рассказала, что несколькими часами ранее у нее в гостях сидела ее 28-летняя внучка в поселке Рощино. Причиной обращения стало то, что внучка отобрала у нее 1 175 000 рублей и сбежала.

Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемую и изъяли похищенные деньги. На внучку открыли уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ о грабеже.

Женщину отпустили под обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе задержан таксист, подозреваемый в ограблении пассажирки. Общий ущерб оценивается в 239400 рублей.