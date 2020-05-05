В Калининском районе Петербурга подожгли «Фольксваген»

В Калининском районе Петербурга подожгли &#171;Фольксваген&#187;
Полиция разыскивает поджигателей. Фото: Baltphoto

Ночью 4 мая в дежурную часть полиции Петербурга обратилась 30-летняя женщина, которая рассказала о полыхающей иномарке на улице Ушинского в Калининском районе города.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали на место происшествия. Прибыв по указанному заявительницей адресу, стражи порядка увидели полностью сгоревший «Фольксваген Тигуан». Позже удалось установить, что автомобиль принадлежит 41-летнему петербуржцу.

Кроме того, в пожаре пострадал «Хёндай Солярис», но, к счастью, у него лишь поврежден лакокрасочный слой. По факту происшествия возбуждено уголовно дело. Предположительно, автомобили стали жертвами хулиганов, которые их подожгли. Полиция разыскивает злоумышленников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что этой же ночью таксист врезался в ограждение на Дунайском проспекте.

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В Калининском районе Петербурга подожгли «Фольксваген»