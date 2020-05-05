Восьмилетний мальчик в Петербурге ранил ножом отца, который избивал жену

Глава семьи стал фигурантом сразу двух уголовных дел после пьяного скандала с женой, взрослым пасынком и своим маленьким сыном.

Как сообщили в главном управлении МВД по Петербургу, вечером 4 мая в квартире на проспекте Ветеранов произошел семейно-бытовой конфликт. Там подвыпивший 44-летний мужчина избил свою семью во время скандала.

Его супруга рассказала, что когда мужчина избивал ее, их восьмилетний сын подумал, что его маму убивают, и нанес отцу поверхностные удары ножом. Мужчине понадобилась медпомощь.

В результате на главу семейства составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и открыли два уголовных дела по статье об угрозе убийством после заявлений супруги и 19-летнего пасынка. Полиция решила задержать агрессивного семьянина, чтобы обезопасить семью.

Сейчас с семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних, чтобы восстановить нормальный психологический климат в семье.

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