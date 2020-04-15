Домашний скандал в Сосновом Бору закончился смертью женщины

В Сосновом Бору задержали мужчину по подозрению в нанесении смертельных побоев своей сожительнице.

Как сообщает 47news, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, 26-летний мужчина с судимостями в прошлом был задержан днем во вторник, 14 апреля, около дома на Копорском шоссе.

По предварительным данным, в ночь на 12 апреля между подозреваемым и его 30-летней подругой произошел громкий скандал, когда они были в квартире дома на улице Красных Фортов. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой мужчина насмерть забил кулаками свою подругу.

Правоохранители задержали его на дво суток. Возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что ранее задержанного привлекали к ответственности за надругательство над несовершеннолетней и угон авто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что малолетний школьник молотком проломил голову жительнице Всеволожска.