Автор «Петербургского ангела» попал в больницу с пневмонией

"Нам надо помочь Роману справиться с болезнью молитвами и положительными мыслями", — пишут его друзья. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

"Нам надо помочь Роману справиться с болезнью молитвами и положительными мыслями", — пишут его друзья. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербургский художник Роман Шустров, создавший скульптуру ангела в Измайловском саду, попал в Мариинскую больницу с пневмонией.

Об этом во вторник, 5 мая, в социальной сети Facebook рассказали его друзья. По словам близких художника, неделю он провел с высокой температурой, которая ничем не сбивалась. Лишь вчера Шустрова госпитализировали в Мариинскую больницу. Медики поставили диагноз — осложненное двустороннее воспаление легких.

Шустров находится в тяжелом состоянии, и, возможно, у художника — коронавирус. Однако результаты анализов еще не получены. Врачи делают все возможное, чтобы улучшить состояние мужчины. Он в сознании, в обычной палате, не подключен к аппарату ИВЛ, но получает кислород.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество пациентов с пневмонией в московских клиниках выросло на 70%.