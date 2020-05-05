Автор «Петербургского ангела» попал в больницу с пневмонией

Автор &#171;Петербургского ангела&#187; попал в больницу с пневмонией
"Нам надо помочь Роману справиться с болезнью молитвами и положительными мыслями", — пишут его друзья. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербургский художник Роман Шустров, создавший скульптуру ангела в Измайловском саду, попал в Мариинскую больницу с пневмонией.

Об этом во вторник, 5 мая, в социальной сети Facebook рассказали его друзья. По словам близких художника, неделю он провел с высокой температурой, которая ничем не сбивалась. Лишь вчера Шустрова госпитализировали в Мариинскую больницу. Медики поставили диагноз — осложненное двустороннее воспаление легких.

Шустров находится в тяжелом состоянии, и, возможно, у художника — коронавирус. Однако результаты анализов еще не получены. Врачи делают все возможное, чтобы улучшить состояние мужчины. Он в сознании, в обычной палате, не подключен к аппарату ИВЛ, но получает кислород.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество пациентов с пневмонией в московских клиниках выросло на 70%.

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