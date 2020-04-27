В Москве выросло количество пациентов с пневмонией

Так что об улучшении ситуации говорить не приходится. Фото: Pixabay

Так что об улучшении ситуации говорить не приходится. Фото: Pixabay

Количество госпитализированных с этим диагнозом выросло на 70%.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Она заявила, что количество пациентов с пневмонией увеличилось на 70% за последнюю неделю. Ракова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» подчеркнула, что сейчас нельзя говорить о снижении либо улучшении динамики.

Напоминаем, что в России на данный момент зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом. Вылечившихся 7 346, а скончавшихся пациентов почти 800.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт объяснил, почему в России низкий уровень смертности от коронавируса. Он отметил, что многие европейские страны не сразу приняли меры по предосторожности, а вот власти России были оперативными – граждан быстро отправили на режим самоизоляции.