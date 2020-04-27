Эксперт объяснил, почему в России низкий уровень смертности от коронавируса

Он считает, что все благодаря оперативно принятым мерам.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем пишет РИА Новости, ссылаясь на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова. Он отметил, что многие европейские страны не сразу приняли меры по предосторожности, а вот власти России были оперативными – граждан быстро отправили на режим самоизоляции. Также тесты на коронавирус в нашем государстве сделали доступными, что позволило установить все случаи заражения и предотвратить распространение.

Эксперт отметил, что в России в принципе внимательно относятся ко здоровью – например, не ходят при симптомах ОРВИ на работу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников спрогнозировал новую, более смертоносную эпидемию мирового масштаба. По мнению доктора, эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в мире сегодня, позволит человечеству подготовиться к другим столкновениям с опасными и смертоносными заболеваниями, которые неизбежно появятся в будущем.