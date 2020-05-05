Врач объяснил, чем опасны антибиотики для профилактики коронавируса

Он заявил, что их нельзя принимать бездумно – это способно навредить человеку.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он заявил, что у населения есть один популярный миф, в который люди охотно верят. Некоторые убеждены, что для профилактики можно принимать антибиотики. Но дело в том, что из-за приема таблеток увеличивается вероятность бактериальных осложнений во время болезни, поэтому лучше их не пить бездумно. Комаровский просит не покупать антибиотики, если о том не просит врач.

Нельзя знать все особенности препаратов, не являясь экспертом, так что лучше не рисковать, заверил врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве опровергли информацию о защищенности курильщиков от коронавируса. Нет никаких данных, которые подтверждали бы эти слухи.