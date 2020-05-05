В Минздраве опровергли информацию о защищенности курильщиков от коронавируса

Нет никаких данных, которые подтверждали бы эти слухи.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Профессор Евгений Брюн заявил, что нет никаких оснований полагать, что курильщики защищены от коронавирусной инфекции. По крайней мере, никаких исследований, доказывающих это, нет.

Брюн напомнил, что для победы над коронавирусом нужен сильный иммунитет. Обычно курильщики не славятся своим крепким здоровьем, поэтому предположение кажется лишенным логики.

«Следовательно, мы не можем относиться серьезно к мнению из области «А вот некий родственник (знакомый, сосед и так далее) курил и употреблял алкоголь, а прожил сто лет!». Это не профессионально»,

— заявил врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты объяснили низкую смертность в России от коронавируса. Случаи заражения удается выявить чаще всего довольно рано благодаря диагностике.