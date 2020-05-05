Эксперты объяснили низкую смертностью в России от коронавируса

Случаи заражения удается выявить чаще всего довольно рано благодаря диагностике.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф. Он заявил, что в России предпринимаются все меры, чтобы выявить зараженного коронавирусом человека как можно быстрее. Этим и объясняется низкий уровень летальности от инфекции. Врач также добавил, что среди больных россиян мало тяжелых случаев – они составляют около 20%.

Тем временем во всем мире коронавирусом заболели около 3,5 миллионов человек, 240 тысяч пациентов скончались. В России зарегистрировано 155 тысяч случаев заражения, летальных исходов – 1451.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приземлился самолет с туристами из Лос-Анджелеса. Всех россиян встречают врачи и сотрудники Роспотребнадзора, а также представители городских властей. У каждого туриста возьмут мазок на коронавирус и проверят температуру.