В Петербурге приземлился самолет с туристами из Лос-Анджелеса

В Петербург из Лос-Анджелеса вернулись 50 человек. Фото: pixabay.com

В Петербург из Лос-Анджелеса вернулись 50 человек. Фото: pixabay.com

В петербургском аэропорту Пулково совершил посадку самолет, совершивший вывозной рейс. Он привез россиян, застрявших в Лос-Анджелесе.

Вывозной рейс, осуществляемый национальным перевозчиком, компанией «Аэрофлот», прибыл в аэропорт Северной столицы во вторник, 5 мая, в 13:00, согласно данным онлайн-табло. На нем вернулись на родину 50 отечественных путешественников, застрявших за границей.

Всех россиян встречают врачи и сотрудники Роспотребнадзора, а также представители городских властей. У каждого туриста возьмут мазок на коронавирус и проверят температуру. После этого в специальных автобусах прибывших горожан развезут по домам на обязательный двухнедельный карантин. Тех, у кого нет возможности провести это время дома, отправят в обсерватор на базе пансионата «Балтиец».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Петербурга также готовится принять рейс из Нячанга. В общей сложности, из США и Вьетнама должно вернуться 119 человек.