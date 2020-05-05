Пулково готовится принять вывозные рейсы из Вьетнама и США

Все прилетевшие обязаны соблюдать двухнедельный карантин. В противном случае им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Все прилетевшие обязаны соблюдать двухнедельный карантин. В противном случае им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Петербургский аэропорт Пулково готовится принять туристов, возвращающихся из Вьетнама и Соединенных Штатов, где они застряли после введения карантина.

Ожидается, что во вторник, 5 мая, вывозные рейсы доставят в Северную столицу 119 российских туристов, прибывающих из Америки и Вьетнама. Самолеты уже вылетели из Лос-Анджелеса и Ньячанга. Вернувшихся путешественников в аэропорту Петербурга встретят медицинские работники, представители Роспотребнадзора и городских властей.

Всех россиян в обязательном порядке обследуют на наличие коронавирусной инфекции, также тщательной санитарной обработке подвергнут багаж, передают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Туристы отправятся на обязательную 2-х недельную изоляцию: к себе домой или в обсерваторы, организованные в пансионатах «Заря» и «Балтиец» в Репино.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее в Петербург вернулись путешественники из Индонезии и Таиланда.