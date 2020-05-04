В Пулково приземлятся рейсы с россиянами из Таиланда и Индонезии

Петербургская воздушная гавань Пулково примет два вывозных рейса с россиянами, застрявшими в Индонезии и Таиланде из-за коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе петербургской администрации, в Северную столицу прилетят 230 российских граждан из Денпасара (Индонезия) и Бангкока (Таиланд). Большинство из возвращающихся в Россию пассажиров являются жителями Петербурга и Ленобласти.

В аэропорту россиян встретят сотрудники городской администрации и Роспотребнадзор. Пассажиров ждут усиленные меры безопасности, дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную инфекцию, дезинфекция багажа и развозка.

Петербуржцев отправят на домашний карантин. А жителей других регионов отправят на самоизоляцию в один из обсерваторов в Курортном районе. За соблюдением режима будут следить медики и правоохранители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково приземлился вывозной рейс с россиянами.