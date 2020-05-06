Силуанов объяснил отказ властей от раздачи денег россиянам во время пандемии

Министр финансов Антон Силуанов считает, что правительство России могло бы пойти на раздачу «вертолетных денег» населению так, как сделали в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке»,- заявил он, сообщают «Ведомости».

По словам Силуанова, нужно оказывать помощь бизнесу в сохранении работников, а также россиянам в оплате первоочередных расходов на питание, жилье и кредиты.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия может выделить примерно 10% ВВП (приблизительно 11 трл рублей), чтобы помочь сферам деятельности и гражданам, на которых наиболее сильно отразились последствия пандемии. Но превращать деньги в «вертолетные», по его словам, не имеет никакого рационального смысла. Он отметил, что одновременно всем, в условиях сложившейся экономической ситуации, помочь невозможно. Поэтому, прежде всего нужно сконцентрироваться на оказания помощи наиболее беззащитным категориям граждан. Прежде всего нужно решить проблемы с безработицей и сохранить платежеспособность граждан.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 726 850 человек. Скончались 258 295, при этом 1 241 924 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 155 370 человека, умерли 1 451. При этом 19 865 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.