В Петербурге умерли четыре заболевших коронавирусом медика

В Петербурге умерли четыре заболевших коронавирусом медика
Беглов позвонил родным ушедших из жизни медработников. Фото: pixabay

В Северной столице скончались четыре медика, заболевших инфекцией Covid-19. Соболезнования их родным и близким выразил глава города Александр Беглов.

Так, коронавирусная инфекция нового типа унесла жизнь врача оперотдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича. Скончалась медсестра медсестра НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова. Ушли из жизни Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа — санитароки НМИЦ им. Вредена.

Как сообщили в администрации градоначальника, Беглов позвонил родным медработников, скончавшихся в ходе борьбы с Covid-19.

Он также напомнил горожанам, что в этот непростой период необходимо соблюдать ограничительные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог предупредил о риске заражения коронавирусом дома. Он отметил, что дома сохраняется риск подхватить вирус через еду или воду.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов коронавирус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Южнокорейская разведка опровергла информацию об операции Ким Чен Ына
Рестораторы предлагают начать открывать заведения с летних веранд
Утром петербуржцы опустили индекс самоизоляции до 3,5 балла
Петербургский ученый предсказал вторую волну коронавируса
На Савушкина задержан подозреваемый в разбойном нападении на петербуржца
В Шушарах ревнивец устроил поножовщину с конкурентами и сам попал в больницу
На Краснопутиловской мужчину госпитализировали с ножевым ранением после ...
На Таллинском шоссе самосвал раздавил две иномарки