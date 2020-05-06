В Петербурге умерли четыре заболевших коронавирусом медика

В Северной столице скончались четыре медика, заболевших инфекцией Covid-19. Соболезнования их родным и близким выразил глава города Александр Беглов.

Так, коронавирусная инфекция нового типа унесла жизнь врача оперотдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича. Скончалась медсестра медсестра НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова. Ушли из жизни Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа — санитароки НМИЦ им. Вредена.

Как сообщили в администрации градоначальника, Беглов позвонил родным медработников, скончавшихся в ходе борьбы с Covid-19.

Он также напомнил горожанам, что в этот непростой период необходимо соблюдать ограничительные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог предупредил о риске заражения коронавирусом дома. Он отметил, что дома сохраняется риск подхватить вирус через еду или воду.