Вирусолог предупредил о риске заражения коронавирусом дома

Вакцина от коронавируса появится не менее, чем через год. Фото: pixabay

Вакцина от коронавируса появится не менее, чем через год. Фото: pixabay

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключил, что есть риск подхватить коронавирус дома.

Он отметил, что дома сохраняется риск подхватить вирус через еду или воду. В таком случае заболевание развивается по типу кишечной инфекции, сообщает РИА «Новости».

Для того, чтобы этого избежать специалист советует использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов.

При это он добавил, что вероятность заразиться коронавирусом таким способом все низкая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 726 850 человек. Скончались 258 295, при этом 1 241 924 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 155 370 человека, умерли 1 451. При этом 19 865 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.