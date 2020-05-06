В Ленобласти задержан школьник, который угнал иномарку

В Киришском районе Ленобласти полиция задержала школьника, который подозревается в угоне автомобиля.

В полицию обратился мужчина 1975 года рождения и рассказал о том, что неизвестный угнал принадлежащий ему автомобиль Hyundai Tucson стоимостью 400 тыс. рублей.

Машину нашли после ДТП ночью 5 мая в поселке Глажево.

По подозрению был задержан школьник 2004 года рождения. Вместе с его отцом они были доставлены в территориальный отдел полиции. В отношении отца составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Школьник передан родителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали троих мужчин, подозревающихся в краже как минимум двух дорогостоящих иномарок. Задержанными оказались трое жителей Северной столицы в возрасте от 39 до 44 лет.