В Петербурге поймали группу угонщиков люксовых машин

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали троих мужчин, подозревающихся в краже как минимум двух дорогостоящих иномарок.

Задержанными оказались трое жителей Северной столицы в возрасте от 39 до 44 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Установлено, что в феврале прошлого года злоумышленники угнали «Тойота Ленд Крузер Прадо», припаркованную возле одного из домов на проспекте Науки, а позже, в апреле — «Лексус ES250» на Гжатской улице.