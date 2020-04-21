В Петербурге поймали группу угонщиков люксовых машин

В Петербурге поймали группу угонщиков люксовых машин
В ходе обысков были изъяты запчасти от автомобилей "Тойота" и "Лексус", устройство для подавления GSM-сигналов и другие предметы, свидетельствующие о совершении кражи. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали троих мужчин, подозревающихся в краже как минимум двух дорогостоящих иномарок.

Задержанными оказались трое жителей Северной столицы в возрасте от 39 до 44 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Установлено, что в феврале прошлого года злоумышленники угнали «Тойота Ленд Крузер Прадо», припаркованную возле одного из домов на проспекте Науки, а позже, в апреле — «Лексус ES250» на Гжатской улице.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители расследуют причастность задержанных к другим преступным эпизодам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге задержание угонщика авто обернулось его госпитализацией из-за подозрительных пятен на коже.

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