На Савушкина задержан подозреваемый в разбойном нападении на петербуржца

На Савушкина задержан подозреваемый в разбойном нападении на петербуржца
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Приморском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на петербуржца.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел у дома №137 по Приморскому проспекту.

Четверо неизвестных злоумышленников нанесли ножевое ранение в ногу мужчине 1991 года рождения. Кроме того, они похитили у него 95 тыс. рублей и мобильный телефон. Ущерб оценивается в 115 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мужчина угрожал ножами в салоне сотовой связи на проспекте Просвещения. К счастью, угрозы в реальность не воплотились.

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На Савушкина задержан подозреваемый в разбойном нападении на петербуржца
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