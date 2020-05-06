На Савушкина задержан подозреваемый в разбойном нападении на петербуржца

В Приморском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на петербуржца.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел у дома №137 по Приморскому проспекту.

Четверо неизвестных злоумышленников нанесли ножевое ранение в ногу мужчине 1991 года рождения. Кроме того, они похитили у него 95 тыс. рублей и мобильный телефон. Ущерб оценивается в 115 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мужчина угрожал ножами в салоне сотовой связи на проспекте Просвещения. К счастью, угрозы в реальность не воплотились.