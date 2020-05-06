ЕГЭ могут перенести на месяц-полтора, как и начало учебного года

ЕГЭ могут перенести на месяц-полтора, как и начало учебного года
Не исключено, что ЕГЭ может быть перенесен. Фото: kremlin.ru

Российское правительство думает о переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

Так, ЕГЭ могут перенести на середину июля или начало августа. Окончательное решение по данному вопросу будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в кабмине, также есть вероятность, что из-за этого старт нового учебного года в вузах отложат на 1 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выпускников Северной столицы дистанционно подготовят к экзаменам. Они столкнулись с немалым количеством трудностей из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. Вся учеба сейчас производится удаленно.

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