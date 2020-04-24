Выпускников Петербурга дистанционно подготовят к ЕГЭ и ОГЭ

В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

Учащиеся выпускных классов столкнулись с немалым количеством трудностей из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. Вся учеба сейчас производится удаленно. Даты итоговых аттестаций перенесены.

Чтобы помочь школьникам качественно подготовиться к экзаменам, будут запущены специальные онлайн-консультации. Пройдут они с 27 апреля по 5 мая. Каждый день лучшие специалисты в сфере образования будут вести лекции, во время которых объяснят учащимся различные материалы. Всего планируется провести более 150 консультаций по ЕГЭ и 23 по ОГЭ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию.

Все лекции преподавателей будут транслироваться на канале Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий на видеохостинге Youtube.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕГЭ не собираются делать удаленным из-за пандемии.