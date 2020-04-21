ЕГЭ не собираются делать удаленным из-за пандемии

Школьникам придется прийти в школу, чтобы сдать экзамены и получить аттестаты.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он рассказал, что школьники будут сдавать ЕГЭ в очной форме по единому для всей страны расписанию. Организаторы сделают все, чтобы обеспечить безопасность – будут соблюдаться социальная дистанция и прочие меры предосторожности. Тем временем во многих петербургских вузах сессии и даже защита диплома будут проходить дистанционно, чтобы не подвергать опасности здоровье студентов и преподавателей.

Вся эта ситуация негативно сказывается на психологическом состоянии школьников. С одной стороны, у них появилось время на подготовку, с другой, они находятся в подвешенном состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пандемия коронавируса может вновь сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ. По его словам, нынешняя дата начала экзаменов, — 8 июня, — может быть сдвинута, если того потребует санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.