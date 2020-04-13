Пандемия коронавируса может вновь сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ

Сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), по результатам которого одиннадцатиклассники поступают в вузы, вновь могут перенести из-за коронавирусной пандемии.

Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя дата начала экзаменов, — 8 июня, — может быть сдвинута, если того потребует санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. Однако сейчас нельзя точно спрогнозировать, будут ли изменения и, если ЕГЭ все же придётся переносить, то на какой срок.

Изначально основной этап сдачи Единого государственного экзамена стартовал 25 мая. Отметим, что скорректировали также сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, теперь они начнутся 9 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году ребята, сдающие ОГЭ, могут ограничиться двумя основными экзаменами, по русскому языку и математике. Аттестацию по дополнительным предметам отменили.