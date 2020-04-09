Школьники не будут сдавать дополнительные предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Девятиклассникам нужно готовиться только к двум экзаменам.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева. Он заявил, что новые правила ввели в связи с распространением коронавируса – чем меньше пунктов проведения экзаменов, тем меньше вероятность, что кто-либо из школьников заболеет. Теперь девятиклассникам нужно сдать только математику и русский язык, а про дополнительные предметы можно пока забыть.

Музаев подчеркнул, что сейчас в ведомстве даже и не думают о том, чтобы отменять ЕГЭ и ОГЭ. Речь не идет и о внесении изменений в проведение экзаменов – это навредит, а не поможет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЕГЭ в 2020 году не будет отменен из-за коронавируса. Отменить ЕГЭ в настоящем году из-за COVID-19 предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.