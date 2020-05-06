В Петербурге мальчик попал в больницу с кататравмой, упав с дерева

Мальчик упал с дерева во дворе одного из домов на Московском шоссе. Фото: pixabay

Мальчик упал с дерева во дворе одного из домов на Московском шоссе. Фото: pixabay

На Московском шоссе в Петербурге мальчик упал с дерева, после чего попал в больницу в тяжелом состоянии.

В медучреждение 12-летнего жителя доставили четвертого мая. Родители школьника признались, что не досмотрели за ребенком.

Как сообщили gazeta.spb.ru, в больницу мальчик попал с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, кататравмой, закрытым переломом предплечья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи борются за жизнь школьницы, которая попала в больницу с отравлением эталоном. Она находится в депрессии после того, как потеряла отца. Ее состояние оценили как тяжелое.