В Купчино несовершеннолетняя попала в больницу с отравлением и депрессией

В Северной столице врачи спасают школьницу, госпитализированную во Фрунзенском районе с отравлением этанолом.

В больницу несовершеннолетняя попала 4 мая. У нее диагностировали отравление, а также травмы. Как стало известно gazeta.spb.ru, школьница находится в депрессии после того, как потеряла отца. Ее состояние оценили как тяжелое.

Мать девочки рассказала, что та вернулась домой под утро в алкогольном опьянении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах ревнивец устроил поножовщину с конкурентами и сам попал в больницу. Между тремя мужчинами произошел скандал на почве ревности. В итоге один из них пырнул ножом своих обидчиков. Всех троих госпитализировали.