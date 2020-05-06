В Шушарах ревнивец устроил поножовщину с конкурентами и сам попал в больницу

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого было нанесено ножевое ранение. Фото: pixabay

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого было нанесено ножевое ранение. Фото: pixabay

Петербургские правоохранители задержали гражданина, который нанес тяжелые повреждения двум мужчинам.

Все произошло во вторник, 5 мая, в поселке Шушары на Вилеровском переулке. В отдел полиции обратилась женщина. Она рассказала, что в ее квартире завязалась потасовка.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские выяснили, что там между тремя мужчинами произошел скандал на почве ревности. В итоге один из них пырнул ножом своих обидчиков. Всех троих госпитализировали.

Уточняется, что нападавший получил повреждения средней тяжести, а вот его жертвам пришлось похуже — их состояние оценили как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Краснопутиловской мужчину госпитализировали с ножевым ранением после попойки с инвалидом.