На Краснопутиловской мужчину госпитализировали с ножевым ранением после попойки с инвалидом

В Московском районе Петербурга правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых мужчина получил ножевое ранение в живот. В содеянном подозревают инвалида-колясочника.

Все произошло во вторник, 5 мая, дома №76 по Краснопутиловской улице. В отдел полиции обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный нанес ему ножевое ранение.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские установили, что заявитель около 20:20 у указанного дома распивал спиртное вместе с малознакомым мужчиной, который передвигается на инвалидной коляске. После того, как алкоголь закончился, между собутыльниками вспыхнула ссора, в результате которой «колясочник» вонзил второму нож в живот, после чего скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резанным ранением брюшной полости с повреждением внутренних органов, состояние — тяжелое.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого — 42-летнего гражданина. Причастность к указанному происшествию он отрицает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое мужчин оставили пожилую петербурженку без денег и документов.