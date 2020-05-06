Двое мужчин оставили пожилую петербурженку без денег и документов

Двое мужчин оставили пожилую петербурженку без денег и документов
Неизвестные отобрали сумку у пенсионерки. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга двое неизвестные ограбили пенсионерку. Полицейские задержали подозреваемых.

Преступный инцидент произошел во вторник, 5 мая, в парадной дома по улице Константина Заслонова. В отдел полиции обратилась 86-летняя женщина. Она рассказала, что двое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у нее сумку, после чего скрылись.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявительница уточнила, что в сумке находилось 30 тыс. рублей и документы.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались мужчины 59 и 32 лет. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжесотрудники банка обманули пенсионерку из Сертолово на 4,5 миллиона рублей.

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