СК завершил расследование уголовного дела экс-губернатора Ивановской области

Павел Коньков. Фото: Владимир Смирнов/ТАСC
Павел Коньков. Фото: Владимир Смирнов/ТАСC

Следственный комитет поставил точку в расследовании уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей.

По словам его адвоката Анны Котковой, до августа будет производиться ознакомление с материалами дела. Всего предстоит рассмотреть 150 томов.

Как сообщает ТАСС, Коткова добавила, что при необходимости срок ознакомления может быть продлен. Все будет зависеть от состояния здоровья Конькова, он страдает хроническим диабетом тяжелой формы и болезнью сердца.

Напомним, Конькова задержали 31 мая прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по факту присвоения и растраты в особо крупном размере. На протяжении восьми месяцев с момента задержания Коньков находился в СИЗО. В марте этого года суд изменил меру пресечения на домашний арест, в конце апреля его продлили до 30 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании экс-губернатора области Павла Конькова.

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