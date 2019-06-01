В Иванове ФСБ задержала экс-губернатора области Павла Конькова

Депутата подозревают в мошенничестве на сумму в 750 миллионов рублей. Об этом сообщает «ЭХО Москвы».

По данным радиостанции, 31 мая в области работала группа следователей ФСБ. Депутата областной думы, бывшего губернатора Павла Конькова подозревают в причастности к незаконному выделению бюджетных средств для компании «Ивановский бройлер».

По неподтвержденной информации, Коньков уже был допрошен следователями. Сегодня его должны привезти в Москву для дальнейших разбирательств.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полиграф подтвердил вину главы Раменского района в убийстве женщины.

По словам представителя Следственного комитета Евгении Кирюшиной, помимо того, что полиграф подтвердил вину Кулакова, на теле погибшей были обнаружены его биологические и потожировые следы.