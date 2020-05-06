Коронакризис грозит падением финского экспорта в Россию

Коронакризис грозит падением финского экспорта в Россию
Коронакризис повлиял на торговлю между Россией и Финляндией. Фото: pixabay.com

Финские компании предсказывают сокращение экспорта в Россию. Об этом свидетельствуют данные весеннего барометра Финско-российской торговой палаты (ФРТП).

Количество финских предпринимателей, которые негативно оценивают перспективы развития экспорта в Россию, с осени увеличилось вдвое. Причинами этого называют ослабление курса рубля, пандемию коронавируса, политическую ситуацию и очередной этап нефтяной войны.

«Прогнозы развития российской экономики рухнули, однако финские компании по-прежнему сохраняют уверенность в собственном опыте и умении», — приводит слова исполнительного директора ФРТП Яаны Реколайнен yle.fi.

Реколайнен подчеркнула, что падение рубля немедленно отражается на сфере обслуживания и торговле. Однако в сфере промышленности ожидания куда более радужные.

Более точно оценить влияние падения рубля и пандемии коронавируса на торговлю между Финляндией и Россией позволит следующий барометр. Провести его планируется осенью 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Международный валютный фонд оценил влияние пандемии коронавируса на российскую экономику.

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